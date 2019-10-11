Четверо граждан Таджикистана напали на чемпиона мира по карате
11 октября 2019, 16:16
В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана напали на многократного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Кухарев вместе со своим другом Алексеем Коковиным приехали в Екатеринбург, чтобы провести мастер-класс для учеников местных спортивных школ. Уже после занятий молодые люди зашли в метро, где у них завязался конфликт с четырьмя мужчинами. По словам Алексея, нападавшие были очень агрессивными.
Между мужчинами произошла драка, которая вскоре была предотвращена сотрудниками полиции. Одному из нападавших потребовалась помощь врачей.
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