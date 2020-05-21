Чемпионшип возобновится 20 июня

Сезон-2019/20 в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии — возобновится 20 июня, сообщает Daily Express.

По информации источника, клубы, выступающие в дивизионе, согласовали даты возобновления первенства и временные рамки его проведения. Главная задача — успеть доиграть сезон до 31 июля, когда у многих футболистов закончатся контракты. Сообщается, что планируется провести 9 туров в период с 20 июня по 18 июля. С 18 по 31 июля лига собирается провести плей-офф за путевку в АПЛ, которая разыгрывается между командами, занявшими места с 3 по 6 по итогам чемпионата. Издание сообщает, что клубы вернутся к тренировкам со следующего понедельника.

Ранее полузащитник «Арсенала» Дани Себальос сообщил, что сезон в английской премьер-лиге также будет возобновлен 20 июня.