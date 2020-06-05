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«Челси» заплатит за Вернера 60 миллионов евро

5 июня 2020, 15:48
Тимо Вернер. Фото AFP
Тимо Вернер. Фото AFP
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«Челси» заплатит за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера 60 миллионов евро, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 15 процентов от суммы трансфера получит «Штутгарт», из которого Вернер перешел в «Лейпциг» в 2016 году. Сообщается, что сделка завершена, осталось только оформить документы. Вернер получит контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год и возможными бонусами за выступления, который будет действовать до конца июня 2025 года.

На счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20.

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