"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии, разгромив "Шеффилд" в дебютном матче Игуаина

"Челси" одержал домашнюю победу над "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 3:0 в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Дублем отметился нападающий Виллиан и один раз отличился форвард Каллум Хадсон-Одои. В составе синих дебютировал Гонсало Игуаин, который провел на поле 82 минуты и был заменен на Оливье Жиру.

Кубок Англии

1/16 финала

"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей" – 3:0 (1:0)

Голы: Виллиан, 26 – с пенальти (1:0). Хадсон-Одои, 64 (2:0). Виллиан, 83 (3:0).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Ампаду (Лофтус-Чик, 65), Баркли (Жоржинью, 84), Ковачич, Хадсон-Одои, Игуаин (Жиру, 82), Виллиан.

Судья: Марринер (Англия).

27 января. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".