«Челси» вышел из борьбы за Санчо после покупки Зиеха

«Челси» не станет пытаться купить 19-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, «синие» решили выйти из борьбы за англичанина после того, как купили у «Аякса» 26-летнего марроканского полузащитника Хакима Зиеха за 37 миллионов фунтов. В услугах Санчо заинтересованы многие другие топ-клубы чемпионата Англии: в британских СМИ говорится о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». «Боруссия» уже обозначила, что готова расстаться с 19-летним форвардом не менее чем за 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 19-летний Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 108 миллионов фунтов.