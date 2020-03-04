«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
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«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0). Голы забили Виллиан и Росс Баркли.
Кубок Англии
1/8 финала
«Челси» — «Ливерпуль» — 2:0 (1:0)
Голы: Виллиан, 13 (1:0). Баркли, 64 (2:0).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Ковачич (Маунт, 42), Педро, Виллиан (Жоржинью, 51), Жиру (Джеймс, 90).
«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Джонс (Милнер, 70), Лаллана (Салах, 80), Мане, Ориги (Роберту Фирмину, 70), Минамино.
Предупреждения: Фабинью, 61. Милнер, 76. Мане, 90+4.
Судья: Кавана.
3 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».