«Челси» упустил победу над «Астон Виллой»
«Челси» в матче 16-го тура АПЛ дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Хозяева вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Оливье Жиру, однако на 50-й минуте Анвар Эль-Гази забил свой матч и установил окончательный счет.
После этой ничьей у обеих команд по 26 очков, как у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Команды делят пятое-восьмое места.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
16-й тур
«Челси» — «Астон Вилла» — 1:1 (1:0)
Голы: Жиру, 34 (1:0). Эль-Гази, 50 (1:1).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью (Хаверц, 72), Канте, Маунт, Жиру (Вернер, 72), Пулишич, Хадсон-Одои.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Хос, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Дэвис, 87), Эль-Гази (Рэмси, 82), Уоткинс.
Предупреждения: Аспиликуэта, 45+2. Эль-Гази, 71. Жиру, 71. Канте, 74.
Судья: Аттуэлл.
28 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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