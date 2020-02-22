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«Челси» — «Тоттенхэм»: видеотрансляция матча

01:00
Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

В матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Тоттенхэм». Начало — в 15.30 (время московское).

Команды борются за 4-е место. Перед встречей у «Челси» — 41 очко, у «Тоттенхэма» — 40. При этом даже пятая строчка дает пропуск в Лигу чемпионов в связи с отстранением «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона (клуб оспорит решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

Видеотрансляция матча в прямом эфире доступна на платформе ОККО ТВ.

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