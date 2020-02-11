Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал отчет о балансе клубов за два последних трансферных окна. Наилучший показатель у «Челси», действия которого были ограничены трансферным баном. Баланс лондонцев составил плюс 205 млн евро. Они продали 16 игроков на 250 миллионов, а приобрели лишь Матео Ковачича у «Реала»

Также в топ-10 вошли: «Бенфика» (166 миллионов), «Аякс» (137 миллионов), «Спортинг» (92 миллионов), «Ред Булл Зальцбург» (75 миллионов), «Лилль» (69 миллионов), «Хоффенхайм» (69 миллионов), «Сампдория» (57 миллионов), ПСВ (56 миллионов) и «Эмполи» (50 миллионов).

В топ-5 лиг Европы положительный баланс лишь у Лиги 1 — 106 миллионов. Показатель АПЛ составил минус 844 миллиона.