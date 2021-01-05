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«Челси» рассматривает четырех тренеров на замену Лэмпарду

12:45
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Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера, сообщает The Independent.

По данным источника, на замену Фрэнку Лэмпарду рассматриваются Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и Томас Тухель (уволен из «ПСЖ»).

Также на роль главного тренера рассматривается экс-игрок команды Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.

Ранее сообщалось, что в «Челси» намерены дать время 42-летнему Лэмпарду, чтобы улучшить результаты команды.

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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