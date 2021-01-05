«Челси» рассматривает четырех тренеров на замену Лэмпарду

Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера, сообщает The Independent.

По данным источника, на замену Фрэнку Лэмпарду рассматриваются Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и Томас Тухель (уволен из «ПСЖ»).

Также на роль главного тренера рассматривается экс-игрок команды Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.

Ранее сообщалось, что в «Челси» намерены дать время 42-летнему Лэмпарду, чтобы улучшить результаты команды.

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.