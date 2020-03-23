«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Райсу

«Челси» в ближайшее трансферное окно хочет подписать игрока в середину поля. «Синие» заинтересованы в переходе полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

Контракт 21-летнего англичанина с «молотобойцами» истекает в июне 2024 года и лондонцы отпустят игрока сборной Англии, только если получат хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Райс провел 30 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

В данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Одна из предполагаемых дат возобновления сезона — 1 июня.