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«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Райсу

23 марта 2020, 20:16
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«Челси» в ближайшее трансферное окно хочет подписать игрока в середину поля. «Синие» заинтересованы в переходе полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

Контракт 21-летнего англичанина с «молотобойцами» истекает в июне 2024 года и лондонцы отпустят игрока сборной Англии, только если получат хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Райс провел 30 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

В данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Одна из предполагаемых дат возобновления сезона — 1 июня.

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