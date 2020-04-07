«Челси» провел переговоры с Жиру по новому контракту

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может подписать новый контракт с клубом. Руководство «синих» провело переговоры с 33-летним французом по новому контракту. Этим летом Жиру должен стать свободным агентом, но «Челси» готов заключить с ним новое соглашение, сообщает The Telegraph.

Окончательные условия еще не достигнуты, но переговоры идут полным ходом и, скорее всего, Жиру откажется от других предложений и останется в «Челси».

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.