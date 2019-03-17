"Челси" проиграл "Эвертону" в гостевом матче

"Челси" уступил "Эвертону" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии (0:2). Голами в составе "ирисок" отметились нападающий Ришарлисон и хавбек Гильфи Сигурдссон.

"Челси" с 57 баллами располагается на 6-м месте в турнирной таблице. "Эвертон" набрал 40 очков и поднялся на 11-ю строчку.

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31-й тур

"Эвертон" - "Челси" - 2:0 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 49 (1:0). Сигурдссон, 72 (2:0).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 72 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Сигурдссон (Дэйвис, 86), Гей, Андре Гомеш (Шнейдерлен, 68), Бернард (Уолкотт, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Жоржинью (Хадсон-Одои, 74), Канте, Игуаин (Жиру, 66), Азар, Педро.

Предупреждения: Алонсо, 36. Андре Гомеш, 59. Рюдигер, 61.

Судья: Тэйлор.

17 марта. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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