«Челси» поддержал страдающего пневмонией Сарри

«Челси» выразил поддержку экс-тренеру лондонцев Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого диагностирована пневмония. 60-летний специалист из-за болезни не руководил последними тренировками команды, но координировал работу тренерского штаба.

— Каждый член нашего клуба мыслями с Маурицио Сарри, мы очень хотим, чтобы ты поправился. Выздоравливай скорее, Маурицио!, — говорится в сообщении в официальном Twitter клуба.

Ранее стало известно о тяжелой болезни Сарри. В понедельник у него официально диагностировали пневмонию. По этой причине Маурицио, скорее всего, пропустит первые матчи «Ювентуса» с «Пармой» и «Наполи».

Напомним, что «Ювентус» первый матч нового сезона чемпионата Италии проведет 24 августа с «Пармой» на выезде.

У Сарри диагностирована пневмония