«Челси» победил в гостях «Тоттенхэм». При Моуринью «шпоры» проигрывают в АПЛ только бывшим командам португальца
В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Челси». Гости одержали победу со счетом 2:0.
Оба мяча в первом тайме забил нападающий «синих» Виллиан, который открыл счет на 12-й минуте, а потом уже в добавленное время реализовал пенальти.
Во втором тайме «шпоры» остались в меньшинстве после удаления нападающего Сон Хын Мина за неспортивное поведение
«Тоттенхэм» потерпел второе поражение под руководством Жозе Моуринью в чемпионате. И оба раза команда проигрывала клубам, которые португалец прежде тренировал. До этого «шпоры» уступили «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
18-й тур
«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:2 (0:2)
Голы: Виллиан, 12 (0:1). Виллиан, 45+4 — с пенальти (0:2).
«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген (Ндомбеле, 74), Лукас Моура (Роуз, 74), Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Зума, Рюдигер, Томори, Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржинью, 68), Виллиан, Маунт, Алонсо, Абрахам (Батшуайи, 80).
Предупреждения: Зума, 31. Алли, 43. Ковачич, 43. Гассанига, 45+3. Сиссоко, 58. Алдервейрелд, 67. Рюдигер, 78.
Удаление: Сон Хын Мин, 62.
Судья: Тэйлор.
22 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/