"Челси" на своем официальном сайте отметил непопадание нападающего Эдена Азара в команду года АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). В нее вошли шесть игроков "Манчестер Сити", четыре футболиста "Ливерпуля" и один представитель "Манчестер Юнайтед".

- Эден Азар попал шорт-лист из 6 человек на голосование за лучшего игрока сезона, но оказался вне символической сборной АПЛ-2018/19, которая была объявлена сегодня утром, - говорится в сообщении на сайте "Челси". - Азар проводит свой лучший сезон в АПЛ в плане результативности, занимая первое место среди всех игроков сезона премьер-лиги по этому показателю.

Выбор АПЛ в этом году во многом отражает составы двух команд, претендующих на титул. В символическую сборную попал всего один игрок (Поль Погба) из команды, которая не борется за титул, однако не попал Мохамед Салах.

🤔 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 25 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Азар провел 46 матчей за "Челси", забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

Шесть игроков "Манчестер Сити" и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA