"Челси" оспорит трансферный запрет в Спортивном арбитражном суде

"Челси" будет оспаривать запрет на регистрацию новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

- Сегодня футбольный клуб "Челси" получил решение апелляционного комитета ФИФА, - говорится в сообщении. - Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную "Челси" против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее, клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен. "Челси" категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде.

Клуб не сможет подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов. Запрет не распространяется на женскую и футзальную команду. "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

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