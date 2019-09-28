«Челси» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Саутгемптон»

«Челси» взял верх над «Брайтоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:0. В другой встрече «Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» — 2:1. С 31-й минуте лондонцы играли в меньшинстве после удаления Сержа Орье.

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7-й тур

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Премьер-лига

7-й тур

«Челси» — «Брайтон» — 2:0 (0:0)

Голы: Жоржинью, 50 — с пенальти (1:0). Виллиан, 76 (2:0).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Томори, Баркли (Ковачич, 68), Жоржинью, Маунт, Виллиан, Педро (Хадсон-Одои, 63), Абрахам (Батшуайи, 84).

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Стивенс, Муй (Конноли, 65), Биссума (Бонг, 46), Альсате, Мопей (Маррей, 79).

Предупреждения: Кристенсен, 23. Мопей, 28. Алонсо, 31. Альсате, 33. Уэбстер, 49.

Судья: Марринер.

28 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Борнмут» — «Вест Хэм» — 2:2 (1:1)

Голы: Ярмоленко, 10 (0:1). Кинг, 17 (1:1). К.Уилсон, 46 (2:1). Крессуэлл, 74 (2:2).

«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси (Фрэнсис, 89), Лерма, Биллинг (Л.Кук, 89), Кинг, Х.Уилсон (Данджума, 77), К.Уилсон, Соланке.

«Вест Хэм»: Фабяньски (Роберто, 34), Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Уилшир, 75), Пабло Форнальс (Лансини, 67), Райс, Ярмоленко, Алле, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Рико, 32. Диоп, 79. С.Кук, 88. Лерма, 90.

Судья: Аттуэлл.

28 сентября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».

«Астон Вилла» — «Бернли» — 2:2 (1:0)

Голы: Эль-Гази, 33 (1:0). Родригес, 68 (1:1). Макгинн, 79 (2:1). Вуд, 81 (2:2).

«Астон Вилла»: Хитон, Энгелс, Таргетт (Тэйлор, 62), Гильбер, Мингс, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Накамба, Эль-Гази (Трезеге, 70), Уэсли (Дэвис, 88).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк (Родригес, 46), Уэствуд, Хендрик, Вуд, Барнс (Брэйди, 83), Макнейл.

Предупреждения: Барнс, 23. Тарковски, 44. Уэствуд, 77. Трезеге, 86. Родригес, 90+7.

Судья: Мэйсон.

28 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 2:1 (2:1)

Голы: Ндомбеле, 24 (1:0). Ингс, 39 (1:1). Кейн, 43 (2:1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко, Эриксен, Уинкс (Ваньяма, 90+3), Ндомбеле (Дайер, 78), Сон Хын Мин (Ламела, 64), Кейн.

«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Вестергор (Армстронг, 79), Йосида, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 83), Буфаль (Лонг, 88).

Предупреждения: Орье, 27. Йосида, 68. Беднарек, 82.

Удаление: Орье, 31.

Судья: Скотт.

28 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Кристал Пэлас» — «Норвич» — 2:0 (1:0)

Голы: Миливоевич, 21 — с пенальти (1:0). Таунсенд, 90+2 (2:0).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 79), Куяте (Таунсенд, 70), Шлупп, Миливоевич, Айю (Майер, 90), Заа.

«Норвич»: Ферманн (Макговерн, 22), Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Дрмич, 66), Ляйтнер, Амаду, Маклин, Кантуэлл (Робертс, 81), Пукки, Буэндия.

Предупреждения: Айю, 58. Штиперманн, 64. Шлупп, 89. Миливоевич, 90+4.

Судья: Мосс.

28 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Вулверхэмптон» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0)

Голы: Доэрти, 18 (1:0). Янмат, 61 — в свои ворота (2:0).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Саисс, Хименес (Кутроне, 80), Траоре (Невеш, 87), Педру Нету (Гиббс-Уайт, 57).

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Доусон, Холевас, Капуэ, Клеверли, Дукуре, Уэлбек, Деулофеу (Перейра, 46), Сарр (Грэй, 71).

Предупреждение: Холевас, 68.

Судья: Тирни.

28 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».