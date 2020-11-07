«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» победил «Шеффилд Юнайтед» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Тэмми Абрахам, Бен Чилвелл, Тиагу Силва и Тимо Вернер. У гостей забил Дэвид Макголдрик.

«Челси» набрал 15 очков и занимает третье место. «Шеффилд» с одним очком на последнем месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:1 (2:1)

Голы: Макголдрик, 9 (0:1). Абрахам, 23 (1:1). Чилвелл, 34 (2:1). Тиагу Силва, 77 (3:1). Вернер, 80 (4:1).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич (Жоржинью, 71), Канте, Маунт, Вернер (Жиру, 87), Зиех, Абрахам.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Лоу, Болдок, Норвуд (Осборн, 62), Берге, Ландстрем, Макголдрик, Брюстер (Макберни, 63).

Предупреждения: Иган, 37. Берге, 75.

Судья: Мосс.

7 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».