«Челси» обещал вернуться к строительству нового стадиона при улучшении экономических условий

«Челси» на своем официальном сайте объявил о том, что вернется к строительству нового стадиона после улучшения экономических условий.

— Футбольный клуб «Челси» сообщает, что разрешение на строительство нового стадиона, которое мы получили, истекает 31 марта 2020 года, — говорится в заявлении. — Мы благодарны всем нашим болельщикам и заинтересованным сторонам за их терпение и понимание в этом вопросе. Мы продолжим рассматривать варианты строительства нового стадиона, в случае улучшения экокномической ситуации.

Ранее матчи АПЛ были приостановлены, как минимум, до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.