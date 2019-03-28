"Челси" не планирует отпускать Хадсон-Одои этим летом

Лондонский "Челси" не заинтересован в продаже вингера команды Каллума Хадсон-Одои.

Как сообщает The Times, "Челси" отклонит все предложения по игроку в это межсезонье. Руководство клуба намерено продлить контракт с Хадсон-Одои, соглашение которого рассчитано до лета 2020 года.

По истечении срока контракта, англичанин может покинуть "Челси" бесплатно.

Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему полузащитнику со стороны "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне на счету Каллума Хадсон-Одои 24 матча за синих во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач. На прошлой неделе футболист дебютировал в составе сборной Англии.