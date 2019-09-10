«Челси» не оштрафует Дринкуотера за инцидент в ночном клубе

«Челси» не будет штрафовать полузащитника Даниела Дринкуотера за недавний инцидент в ночном клубе. Футболист выступает за «Бернли» на правах аренды.

Как информирует The Sun, в клубе обеспокоены случившимся, но не намерены применять к футболисту какие-либо санкции.

Ранее появлялась информация, что на прошлой неделе 29-летний футболист отмечал день рождения друга в манчестерском ночном клубе. Дринкуотер выпил лишнего и начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле. Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на полузащитника «Бернли» напали шесть человек, которые избили его. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Из-за повреждений он выбыл на месяц.

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