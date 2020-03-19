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«Челси» интересуется 20-летним албанцем из «Вероны»

19 марта 2020, 13:11

Албанский защитник «Вероны» Мараш Кумбулла попал в сферу интересов «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» могут приобрести 20-летнего футболиста за 23 миллиона фунтов. Сообщается, что в игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан» и «Лацио».

В сезоне-2019/20 Кумбулла провел за «Верону» 19 матчей, на его счету 1 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость албанца в 22,5 миллиона фунтов.

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