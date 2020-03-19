«Челси» интересуется 20-летним албанцем из «Вероны»

Албанский защитник «Вероны» Мараш Кумбулла попал в сферу интересов «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» могут приобрести 20-летнего футболиста за 23 миллиона фунтов. Сообщается, что в игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан» и «Лацио».

В сезоне-2019/20 Кумбулла провел за «Верону» 19 матчей, на его счету 1 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость албанца в 22,5 миллиона фунтов.