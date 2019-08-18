«Челси» и «Лестер» сыграли вничью

«Челси» и «Лестер» в матче 2-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 1:1. За «синих» забил воспитанник клуба Мэйсон Маунт. В составе гостей отличился Онинье Ндиди.

«Челси» набрал первое очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер» занимает 12-е место.

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2-й тур

«Челси» — «Лестер» — 1:1 (1:0)

Голы: Маунт, 7 (1:0). Ндиди, 67 (1:1).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Педро, Жиру (Абрахам, 61), Пулишич (Виллиан, 71).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Прат, 73), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 80).

Предупреждение: Жоржинью, 37.

Судья: Скотт (Англия).

18 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».