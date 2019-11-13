«Челси» хочет продлить контракт с Рюдигером. В этом сезоне он сыграл 45 минут

«Челси» хочет продлить контракт защитником Антонио Рюдигером. Лондонский клуб уже начал переговоры с 26-летним немцем, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 2022 года. В этом сезоне за основную команду «синих» защитник провел только 45 минут, пропустив большую часть матчей из-за травмы.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр