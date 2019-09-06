«Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном

«Челси» ведет переговоры с полузащитником Эмерсоном о подписании нового контракта. Нынешнее соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лондонский клуб готов повысить зарплату футболисту до 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Сейчас он зарабатывает 3,9 миллиона.

Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» в 2018 году за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах и забил 1 гол при 2 голевых передачах. В нынешнем сезоне он появлялся на поле 5 раз.

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