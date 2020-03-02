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«Челси» готов продать Батшуайи за 23 миллиона евро

2 марта 2020, 11:39

«Челси» готов расстаться с нападающим Миши Батшуайи, если получит предложение в 23 миллиона евро, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «синих» хотело выручить за 26-летнего бельгийца сумму в два раза больше в зимнее трансферное окно, но теперь готово снизить свои требования, поскольку контракт футболиста заканчивается летом 2021 года. Ранее сообщалось, что в Батшуайи заинтересована «Астон Вилла».

На счету Батшуайи 6 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах за «Челси» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 22 миллиона евро.

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