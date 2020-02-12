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«Челси» договорился с «Аяксом» о покупке Зиеха в летнее трансферное окно

12 февраля 2020, 16:20
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«Челси» достиг устной договоренности о покупке полузащитника «Аякса» Хакима Зиеха, сообщает Telegraaf.

По информации источника, 26-летний марроканец перейдет к «синим» за 45 миллионов евро. Трансфер одобрил лично главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард. Зиех еще не подписал контракт с лондонцами, соответственно, другие клубы еще могут вести переговоры по футболисту, однако «Аякс» не хочет обсуждать возможность продажи марроканца из-за договоренности с «Челси».

В сезоне-2019/20 Зиех провел 29 матчей за «Аякс» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 21 результативная передача.

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