«Челси» — «Арсенал»: составы команд
21 января 2020, 22:20
Стали известны составы «Челси» и «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон — Канте, Жоржинью, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.
Запасные — Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батушайи.
«Арсенал»: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака — Торрейра, Джака — Пепе, Езил, Мартинелли — Ляказетт.
Запасные — Мартинес, Холдинг, Мэйтланд-Найлз, Гендоузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа.
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