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Бывший нападающий «Уотфорда» Игало может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

15:20
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Бывший нападающий «Уотфорда» Одион Игало может оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror. По информации издания, руководству «красных дьяволов» предлагают арендовать 30-летнего нигерийца, который сейчас принадлежит «Шанхай Шеньхуа».

Игало нравится играть в Китае, однако он хочет покинуть страну в поисках игровой практики в связи с приостановкой китайского первенства из-за эпидемии коронавируса.

Одион Игало выступает за «Шанхай Шеньхуа» с февраля 2019 года, нигериец провел за команду 19 матчей и забил 10 голов.

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