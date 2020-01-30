Бывший нападающий «Уотфорда» Игало может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Уотфорда» Одион Игало может оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror. По информации издания, руководству «красных дьяволов» предлагают арендовать 30-летнего нигерийца, который сейчас принадлежит «Шанхай Шеньхуа».

Игало нравится играть в Китае, однако он хочет покинуть страну в поисках игровой практики в связи с приостановкой китайского первенства из-за эпидемии коронавируса.

Одион Игало выступает за «Шанхай Шеньхуа» с февраля 2019 года, нигериец провел за команду 19 матчей и забил 10 голов.