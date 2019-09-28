Бывшего игрока «МЮ» отправили в тюрьму. Он пытался скрыться от полиции

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каллум Долан приговорен к 8 месяцам тюрьмы за свое поведение на дороге, сообщает Daily Mail.

18-летний игрок «Олдхэма» уезжал от погони полицейских на огромной скорости, после чего попал в аварию и попытался скрыться в лесу, но был пойман.

Сообщается, что и после задержания Долан вел себя вызывающе и хамил полицейским. «Олдхэм» не намерен дожидаться окончания 8-месячного срока и планирует расторгнуть соглашение с хавбеком.