Бруну Фернандеш: «Роналду и Нани выигрывали в «МЮ» серьезные трофеи, хочу достичь того же»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился долгосрочными планами в клубе.

— Криштиану Роналду и Нани выигрывали в «МЮ» серьезные трофеи, я хочу достичь того же, — цитирует Фернандеша Goal.com. — Нани, с которым мне довелось поиграть в «Спортинге», всегда хорошо отзывался о «Манчестер Юнайтед». Тот факт, что Криштиану Роналду дал массу положительных комментариев обо мне, когда его спросили о моем переходе в стан «красных дьяволов», заставил меня гордиться тем, что такой игрок высоко оценил мои способности.

Фернандещ перешел в «МЮ» из «Спортинга» 29 января 2020 года за 55 миллионов евро. На счету 25-летнего португальца 3 гола и 4 результативных передачи в 9 матчах за «красных дьяволов».