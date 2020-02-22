Бруну Фернандеш: «Криштиану Роналду дал «МЮ» хорошую характеристику на меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о влиянии своего соотечественника, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, на переход в состав «красных дьяволов».

— Я — большой фанат Криштиану Роналду, всегда следил за ним, — приводит Sky Sports слова Фернандеша. — Здесь, в Манчестере он добился серьезных успехов на старте карьеры. Из-за Криштиану я и мечтал играть за «Манчестер Юнайтед». Я не общался с Роналду перед переходом в «МЮ», но после того, как подписал контракт, связался с ним. Знаю, что его спрашивали обо мне, и он дал хорошую характеристику обо мне как о футболисте и человеке. Написал ему сообщение с благодарностями за это.

Бруну Фернандеш перешел в «МЮ» зимой 2020 года из лиссабонского «Спортинга», на счету 25-летнего полузащитника 1 результативная передача в 3 матчах за «красных дьяволов». Роналду выступал за «Юнайтед» с лета 2003 года по лето 2009 года.