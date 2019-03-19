Британский бизнесмен может приобрести "Челси" за крупную сумму

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф намерен приобрести "Челси" у российского владельца Романа Абрамовича, сообщает The Times. Ожидается, что стоимость сделки составит 2,5 миллиарда фунтов.

Сам британец недоволен суммой, так как после приобретения клуба ему придется устроить реконструкцию стадиона, которую отложил Абрамович. Напомним, что Рэтклифф сделал себе состояние на химической промышленности и уже приобрел британскую вело-команду Team Sky.

В последний раз "Челси" выигрывал чемпиона Англии в сезоне-2016/17. Абрамович приобрел клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов.