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Брэйтуэйт близок к уходу из «Барселоны» в «Вест Хэм», переговоры находятся на продвинутой стадии

10:28
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «молотобойцы» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу 29-летнего датчанина. Сообщается, что игрок обойдется английскому клубу в 20 миллионов евро.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,5 миллиона евро.

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