Брендан Роджерс: «Сегодня «Лестер» показал не свой уровень»
11 января 2020, 21:38
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выразил сожаление по поводу поражения от «Саутгемптона» (1:2) в матче чемпионата Англии. «Лисы» остаются на втором месте в премьер-лиге, но имеют на игру больше «Манчестер Сити», который опережают на очко.
— Сегодня мы показали не свой уровень, — цитирует ВВС Роджерса. — Обычно мы очень хороши в обороне. Но на этот раз допустили слишком много ошибок. Мы принимали неверные решения. Неутешительный день для нас. Но рассчитывали хотя бы на очко, которое, наверное, не заслужили. Нам не удалось найти правильные подходы.
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