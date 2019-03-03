Брендан Роджерс никогда не побеждал в дебютных матчах в Англии

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс в Англии тренировал четыре клуба: "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль" и пока не побеждал в стартовых для себя играх, сообщает Opta.

Дебютные матчи Роджерса дважды заканчивались вничью: "Уотфорд" – "Донкастер" (1:1), "Рединг" – "Ноттингем Форест" (0:0) и дважды поражением: "Халл Сити" – "Суонси" (2:0) и "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" (3:0).

Сегодня в первом матче под руководством Брендана Роджерса "Лестер" в гостях сыграет с "Уотфордом".