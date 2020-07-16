Брендан Роджерс: «Лестер» хорошо играет с тех пор, как мы вернулись после паузы»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии против «Шеффилда» (2:0).

— Я думаю, что мы великолепно сыграли, — приводит слова Роджерса Sky Sports. — «Шеффилд» заслуживает огромного уважения за то, как они работали и как Крис Уайлдер заставил их играть, но мы были выдающимися сегодня.

Мы играли хорошо с тех пор, как вернулись после паузы, но не были достаточно последовательными. Сегодня мы смогли это сделать. Очень хороший матч. Сегодняшний результат дает нам занять самое высокое место в истории клуба после чемпионства.