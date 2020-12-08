«Саутгемптон» на выезде обыграл «Брайтон»
«Саутгемптон» в матче 11-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.
На гол Паскаля Гросса с пенальти гости ответили точными ударами Янника Вестергора и Дэнни Ингса.
После этого матча «Саутгемптон» с 20 очками занимает пятое место в АПЛ, «Брайтон» с 10 очками — на 16-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Саутгемптон» — 1:2 (1:1)
Голы: Гросс, 26 — с пенальти (1:0). Вестергор, 45 (1:1). Ингс, 81 — с пенальти (1:2).
«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Фелтман, Уэбстер, Уайт (Джаханбахш, 81), Лемпти, Гросс, Марч, Биссума, Уэлбек (Троссар, 82), Конноли (Мопей, 64).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Редмонд, 69), Адамс, Дженепо (Ингс, 46).
Предупреждения: Дженепо, 13. Ромеу, 47. Данк, 56. Гросс, 80. Маккарти, 87. Биссума, 89.
Судья: Кут (Англия).
7 декабря. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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