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Брат Обамеянга в прямом эфире поднес заряженный пистолет к голове и выстрелил

4 января 2021, 01:04
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Старший брат нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга Вильям во время прямого эфира в Instagram выстрелил из пистолета. 33-летний габонец, который завершил карьеру футболиста в 2016 году, вел трансляцию вместе с братом и танцевал с пистолетом в руках. Затем Вильям Обамеянг зарядил пистолет, поднес его к голове и выстрелил мимо. Пьер-Эмерик был удивлен и назвал брата странным.

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