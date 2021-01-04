Брат Обамеянга в прямом эфире поднес заряженный пистолет к голове и выстрелил

Старший брат нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга Вильям во время прямого эфира в Instagram выстрелил из пистолета. 33-летний габонец, который завершил карьеру футболиста в 2016 году, вел трансляцию вместе с братом и танцевал с пистолетом в руках. Затем Вильям Обамеянг зарядил пистолет, поднес его к голове и выстрелил мимо. Пьер-Эмерик был удивлен и назвал брата странным.

Aubameyang's brother wildin on live with a gun ? pic.twitter.com/ezJMXTtRr5 — Dalos (@Dalos__) December 31, 2020