"Борнмут" продлил контракт с 39-летним голкипером Боруцем

Английский "Борнмут", владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, принял решение продлить контракт с польским голкипером Артуром Боруцом. Соглашение с 39-летним вратарем будет действовать до лета 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне 2018/19 Боруц провел за "Борнмут" 17 матчей, 5 из которых были "сухими". Следующий сезон в клубе станет для польского вратаря шестым по счету.

Контракты с "Борнмутом" заключили 17 игроков, в числе которых Микаэль Нджоли, Сэм Шерринг и Джек Скримшоу. При этом клуб на правах свободных агентов покинут пять игроков: форвард Нейтан Клементс, полузащитники Марк Пью и Джеймс Бути, а также голкиперы Джордан Холмс и Том Паркер-Тротт.