«Борнмут» победил «Эвертон»
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Борнмут» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
«Борнмут» набрал 7 очков и занимает место в середине турнирной таблице. У «Эвертона» осталось столько же баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Борнмут» — «Эвертон» — 3:1 (1:1)
Голы: К.Уилсон, 23 (1:0). Калверт-Льюин, 44 (1:1). Фрэйзер, 67 (2:1). К.Уилсон, 72 (3:1).
«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико (Мефам, 90+4), Стэйси, Л.Кук (Лерма, 77), Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Фрэйзер, 57), К.Уилсон, Соланке.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Делф, Сигурдссон (Бернард, 71), Ивоби, Калверт-Льюин (М.Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81).
Предупреждения: Делф, 40. Динь, 58. Ришарлисон, 66. Шнейдерлен, 90+5.
Судья: Тирни (Англия).
15 сентября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/