«Борнмут» по пенальти обыграл «Кристал Пэлас» в Кубке лиги, «Астон Вилла» прошла «Бертон»
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бертон Альбион» (3:1). «Борнмут» после нулевой ничьей с «Кристал Пэлас» в основное время одержал победу в серии пенальти (11:10).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Бертон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3 (1:1)
Голы: Дэниел, 2 (1:0). Уоткинс, 39 (1:1). Грилиш, 88 (1:2). Дэвис, 90+2 (1:3).
«Астон Вилла»: Нюланн, Эль-Мохамади, Тэйлор, Мингс, Хос, Лансбери, Грилиш, Накамба, Рэмси (Дуглас Луис, 71), Эль-Гази (Хота, 80), Уоткинс (Дэвис, 71).
Предупреждение: Рэмси, 69.
Судья: Лэнгфорд (Англия).
15 сентября. Бертон-апон-Трент. Стадион «Пирелли».
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0. Пенальти — 11:10
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Иннисс, Ях, Вудс (Сако, 61), Шлупп (Айю, 60), Миливоевич, Майер, Эзе, Кирби (Таунсенд, 70), Батшуайи.
Предупреждение: Келли, 90+3.
Судья: Страуд.
15 сентября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».
«Моркамб» — «Олдхэм» — 1:0 (1:0)
«Лейтон Ориент» — «Плимут» — 3:2 (0:2)
«Рочдэйл» — «Шеффилд Уэнсдей» — 0:2 (0:0)