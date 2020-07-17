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Борис Джонсон допустил возвращение фанатов на английские стадионы в октябре

13:56
Борис Джонсон. Фото Bloomberg
Борис Джонсон. Фото Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что фанаты, скорее всего, смогут вернуться на стадионы страны в октябре. Сезон АПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. После его возобновления в июне команды проводят матчи при пустых трибунах.

— С 1 августа мы будем проводить более масштабные мероприятия в местах вроде спортивных стадионов, с целью их более полноценного открытия осенью, — цитирует The Sun Джонсона. — С октября мы намерены вернуть аудиторию на стадионы, безопасным для заражения коронавирусом способом.

В апреле Борис Джонсон сам перенес коронавирусную инфекцию.

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