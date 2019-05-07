Продажа "Болтона" бизнесмену Лоуренсу Бассини оказалась на грани срыва, сообщает ВВС. Бассини утверждал, что ему удалось согласовать сделку, однако нынешний владелец клуба Кен Андерсон утверждает, что покупатель не предъявил доказательств платежеспособности. Он обязался предоставить подтверждение наличия средств руководству лиги, однако в оговоренный срок этого не сделал.

Если в течение суток сделка не завершится, то "Болтон" может быть переведен под внешнее администрирование, поскольку клуб имеет значительные долги по налогам, 1,2 миллиона фунтов стерлингов он должен HM Revenue & Customs.