«Болтон» из-за финансовых проблем пропустил игру с «Донкастером». Клубу грозит серьезный штраф

«Болтону» грозит наказание за пропуск матча лиги 1 против «Донкастера», сообщает «The Guardian». «Болтон» через социальные сети объявил о переносе матча, при этом не уведомил об этом ни соперников, ни Футбольную ассоциацию.

«Донкастер» по этому поводу выступил со специальным заявлением: «Мы подтверждаем, что «Болтон» перенес игру без нашего согласования. Мы сочувствуем бедственному положению клуба, но мы готовились к игре и хотели сыграть в назначенное время», — говорится на официальном сайте клуба.

На данный момент «Болтон» идет на предпоследнем месте в чемпионате с показателем в -11 очков. Хуже дела только у «Бьюри», который уже в пятницу может быть признан банкротом.