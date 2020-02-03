Болельщики танзанийского форварда «Астон Виллы» оскорбляли игроков, которые с ним не пасовались. Игрок успокоил фанатов

Танзанский нападающий «Астон Виллы» Мбвана Саматта призвал своих персональных болельщиков вести себя в социальных сетях спокойнее. Болельщики с родины Саматты, перешедшего в «Виллу» в минувшее зимнее окно, писали оскорбления в адрес партнеров форварда по команде за то, что те не пасуются с ним.

— Обращаюсь ко всем болельщикам из Танзании: я понимаю всю вашу любовь ко мне, потому что я сын вашей земли, — написал у себя в Twitter Саматта. — Я также знаю, что вы хотели бы смотреть, как я успешно выступаю в новой команде, но хотел бы скромно попросить вас: прекратите критиковать и оскорблять моих партнеров по команде. Мне не доставляет удовольствия наблюдать все это.

«Астон Вилла» заплатила за 27-летнего Саматту 10,5 миллионов евро, нападающий успел принять участие только в одном матче бирмингемской команды, против «Борнмута» (1:2) в 25-м туре чемпионата Англии и отличился забитым мячом. Также, он стал первым представителем Танзании, выходившим на поле в матче АПЛ.