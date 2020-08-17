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Болельщик пообещал назвать сына Езилом, если Месут его ретвитнет. Пришло время держать слово

17 августа 2020, 20:36
Новорожденная дочка болельщика «Арсенала». Фото Twitter
Новорожденная дочка болельщика «Арсенала». Фото Twitter
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Пять месяцев назад болельщик «Арсенала» под ником kingArsenejr сказал, что назовет сына Езилом, если его ретвитнет полузащитник лондонцев Месут Езил. Немецкий хавбек сделал и это и сказал: «Я тебя не подвел, теперь твоя очередь. Жду сертификата о рождении твоего ребенка в июле».

У фаната родилась девочка, и на днях он выложил ее фото, укрытой футболкой Езила. Назвали малышку Мара Езил Робинсон.

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