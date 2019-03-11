Болельщик "Бирмингема", ударивший игрока "Астон Виллы", получил 14 недель тюрьмы

Болельщик "Бирмингема" 27-летний Пол Митчелл, ударивший полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, проведет 14 недель в тюрьме. Об этом сообщает Sky Sports.

Также мужчина заплатит 350 тысяч фунтов штрафа, из них 100 тысяч составит компенсация Грилишу. Кроме того, ему запрещено посещать футбольные матчи на протяжении десяти лет.

Болельщик ударил футболиста во время матча чемпионшипа кулаком по голове. Инцидент произошел на десятой минуте.