Бэйл намерен вернуться в «Реал»
14 декабря 2020, 19:58
Нападающий Гарет Бэйл намерен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды в «Тоттенхэме», сообщает AS.
При этом у футболиста сохраняются сложные отношения с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом. Именно французский специалист настаивал на трансфере валлийца.
После аренды в «Тоттенхэм» Бэйл в общей сложности 9 матчей в АПЛ и Лиге Европы, забив 2 гола.
Контракт 31-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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